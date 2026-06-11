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общество
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Домклик запустил бесплатный сервис для официальной сдачи квартир в аренду с защитой дохода

Фото magnific.com / опубликовано СИБ.ФМ
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Домклик запустил новый сервис для собственников, которые планируют сдавать жильё в аренду. Он позволяет сделать это официально, без риска штрафов и бюрократических сложностей и при этом бесплатно для владельца недвижимости.

Специалисты Домклик помогают собственнику зарегистрироваться в качестве самозанятого, консультируют по вопросам легализации дохода. Также сервис страхует имущество и арендные платежи, помогает оформлять чеки и предоставляет юридическую поддержку при спорах на всём сроке аренды.

Сервис также проверяет будущих жильцов. Домклик помогает найти надёжного арендатора, размещает и продвигает объявление, фильтрует спам и принимает звонки, что ускоряет поиск. При задержках платежей со стороны жильца сервис компенсирует арендную плату, а также покрывает простой при смене арендатора. Ущерб имуществу возмещается по договору до 875 тысяч рублей.

Ключевые проблемы, с которыми сталкиваются собственники при самостоятельной сдаче, — это финансовые риски в виде штрафов и налогов при неофициальной аренде, правовая уязвимость из-за отсутствия договора, ущерб имуществу и нестабильный доход, когда жильцы задерживают платежи.

Легальная аренда снимает все эти риски, но раньше требовала бюрократических шагов. Собственнику приходилось самостоятельно регистрироваться как самозанятому, уплачивать налоги, оформлять чеки и проверять жильцов. Теперь Домклик помогает и консультирует на каждом из этих этапов.

Алексей Лейпи, директор департамента «Домклик» Сбербанка:

«Спрос на аренду жилья остаётся высоким, но многие собственники сдают квартиры неофициально, опасаясь налоговой отчётности и сложностей с оформлением договоров. Наш сервис помогает владельцу недвижимости легализовать доход, застраховать квартиру, проверить жильца и получать платежи без задержек. При всём этом услуга для собственника остаётся бесплатной».

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Галина Дидан
Журналист

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