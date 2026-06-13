AMCHI, экстрим и кино под открытым небом: грандиозный праздник ждёт новосибирцев 28 июня

28 июня, Михайловская набережная превратится в главную площадку большого городского праздника. В этом году День города Новосибирска пройдёт вместе с Днём молодёжи при поддержке радио «Городская волна» 101,4 FM и соберёт тысячи гостей на одном из самых ярких событий лета.

Для жителей и гостей города подготовили насыщенную программу на любой вкус. Любителей адреналина ждёт масштабный Фестиваль уличной культуры и экстремального спорта. В течение всего дня на площадке будут проходить зрелищные соревнования по кикскутерингу, скейтбордингу, BMX, роллерблейдингу, воркауту, паркуру и уличным танцам.

Погрузиться в атмосферу творчества можно будет на ярмарке локальных брендов, выставке молодёжных пространств и презентации работ новосибирских мастеров. Особое настроение празднику добавит граффити-джем, где лучшие уличные художники создадут новые арт-объекты прямо на глазах у зрителей.

Для семей с детьми организуют мастер-классы и интерактивные площадки, а ценителей кино и музыки порадуют выступления творческих коллективов и показы фильмов под открытым небом в рамках проекта «Кино на траве».

Ярким финалом праздника станет большой вечерний концерт на главной сцене. Хедлайнер музыкальной программы — популярный исполнитель AMCHI, который подарит гостям незабываемое шоу и завершит этот день на высокой ноте.

Не упустите возможность стать частью одного из самых масштабных событий этого лета. Приходите всей семьёй, встречайтесь с друзьями, поддерживайте участников фестиваля и заряжайтесь атмосферой праздника на Михайловской набережной!

Все мероприятия пройдут 28 июня. Вход на площадки свободный.

Премиум партнер: «Тесла_Н» — автоцентр по продаже и ремонту электромобилей.

Телеканал “Первый развлекательный СТС».

Титульный партнер по безопасности: Союз охранных предприятий «КРУК_С».

Официальные партнеры мероприятия: Футбольный клуб «Сибирь», ПАО «Совкомбанк».

Генеральный фуд-партнер: ресторан «Aziatish».

Генеральный дринк партнер: Sova Bar.

Русский фаст-фуд: Матрешкино.

Партнерs мероприятия: «Русская Ресурсная компания Сибирь», Агрохолдинг Гудвилл АО "Алтайская Крупа", ООО «Клиника профессора Пасман», «ADONIS_NSK», «Классная умная твоя школа», «Автошкола 54».

Фуд-партнерs: «33 Пингвина», «Голодный пес».

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