Самое аппетитное фото может принести ящик тушёной говядины в новом фотоконкурсе

Любите готовить и знаете, как превратить обычную тушёнку в настоящий кулинарный шедевр? Тогда этот конкурс для вас.

Радио «Городская волна» 101,4 FM и Сиб.фм вместе с брендом «Сила Алтайская» предлагают новосибирцам проявить свои кулинарные таланты и побороться за вкусный приз.

До 19 июня приготовьте любое блюдо с тушёной говядиной из золотой серии «Сила Алтайская» — это может быть сытный ужин, семейный рецепт, необычная закуска или авторское блюдо. Затем сфотографируйте результат вместе с банкой продукта и загрузите снимок на сайт Сиб.фм.

Каждую пятницу в 17:00 будет выбираться путем открытого голосования победитель недели. А уже 28 июня на главной сцене празднования Дня города станет известно имя главного победителя.

Главный приз — целый ящик тушёной говядины из золотой серии «Сила Алтайская».

Не упустите возможность поделиться своим любимым рецептом, удивить других участников и получить вкусный подарок.

Партнер: Русская Ресурсная компания Сибирь» — производственное предприятие, расположенное в сердце Алтая.

Партнер: «Сила Алтайская» — золотая серия тушеного мяса.

Сроки проведения конкурса: с 01.06.2026 по 26.06.2026.

Подробная информация об организаторе, правилах участия, количестве призов и порядке их получения размещена на сайте sib.fm.

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