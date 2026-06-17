Жители Сибири и Поволжья отдают банкам вчетверо больше доходов, чем москвичи

По данным исследования ЕвроКредит.ру, россияне ежегодно направляют банкам около 5,2 трлн руб. только на выплату процентов по кредитам — это 3,31% совокупных располагаемых доходов населения. Процентная нагрузка различается между регионами более чем в десять раз: от 0,90% в Дагестане до 9,43% в Калмыкии. Главная зона риска — не столица, а низкодоходные субъекты с рыночными ставками.

Финансовый маркетплейс ЕвроКредит.ру проанализировал 84 региона на основе данных Банка России о задолженности и процентных ставках. Совокупный портфель физлиц достиг 36,6 трлн руб., среднероссийский уровень превышают 50 из 84 регионов. По округам лидируют Сибирский (4,32%), Уральский (4,12%) и Приволжский (4,06%). На противоположном полюсе — Северо-Кавказский округ (2,20%) с исторически низкой кредитной вовлечённостью и Дальневосточный (2,70%) с льготной ипотекой 4,5–7%.

Лидер рейтинга — Калмыкия (9,43%): низкие доходы (43,3 тыс. руб. в месяц), ставки около 20% и высокая закредитованность.

«В Калмыкии, Тыве и ряде сибирских регионов сформировалась структурная ловушка»,— отмечает Руслан Волков, руководитель отдела аналитики ЕвроКредит.ру.— «Низкие доходы, рыночные ставки и высокая кредитная нагрузка воспроизводят сами себя. Выйти из неё без программ рефинансирования или роста доходов крайне сложно».

Высокие доходы перекрывают даже крупный долг: Москва — лишь 78-е место (2,05%) при портфеле 4,5 трлн руб.

«При снижении ключевой ставки ЦБ в 2026 году давление на бюджеты домохозяйств должно постепенно ослабнуть, но для старых кредитных портфелей эффект будет отложенным»,— заключает CEO ЕвроКредит.ру Дмитрий Синдеев.

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