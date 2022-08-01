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общество

Придорожные памятники уберут с обочин трассы Р-255 под Новосибирском

Фото Придорожные памятники уберут с обочин трассы Р-255 под Новосибирском
Фото Придорожные памятники уберут с обочин трассы Р-255 под Новосибирском

Фото Сиб.фм

Власти заставили убрать памятники и кенотафы с обочин федеральной трассы Р-255 под Новосибирском.

Сибуправтородор заставляет убрать памятники и погребальные венки с обочин федеральных трасс. Дорожная служба обосновывает требование тем, что лишние объекты отвлекают водителей и могут привести к новым авариям.

Требование федерального дорожного агентства относится к трассе Р-255 «Сибирь», ведущей из Новосибирска в Кемерово. Управление требует от родственников погибших убрать мемориалы и символические могилы в течение месяца. Если этого не сделать, муниципальные власти снесут их самостоятельно.

Водитель, решивший остановиться у такой могилы, чтобы отдать долг памяти, сам создает аварийную ситуацию, сообщает пресс-служба ведомства.

Трасса Р-255 — одна из самых аварийных в Новосибирской области.

Напомним, ранее на ремонт трассы Новосибирск — Томск выделили 319 млн рублей. Срок выполнения — октябрь 2022 года.

Также ремонт проблемной трассы от Ордынского до Кочек начался в Новосибирской области. По информации ТУАД, в общей сложности на участке от Ордынского до Кочек, выявлено больше 300 тысяч квадратных метров некачественного покрытия.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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