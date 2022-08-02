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Житель Новосибирской области зарезал 54-летнего собутыльника в Болотном

Фото Житель Новосибирской области зарезал 54-летнего собутыльника в Болотном
Фото Житель Новосибирской области зарезал 54-летнего собутыльника в Болотном

Фото: Igor bispo / unsplash.com

Житель Болотного в Новосибирской области убил ножом своего товарища во время распития спиртного.

Вечером 1 августа в Болотном двое знакомых, 44 лет и 54 лет, распивали спиртные напитки. Ближе к полуночи между ними возник конфликт, и 44-летний житель Новосибирской области взял нож, а затем ударил своего собеседника как минимум 2 раза — в грудь и спину. Потерпевший скончался на месте, а подозреваемый скрылся. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Сейчас сотрудники полиции уже нашли подозреваемого. Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы по статье «Убийство».

Напомним, ранее красноярец убил 17-летнего подростка на шиномонтажке. Специально для конфликта он купил нож в соседнем магазине, которым и нанес парню несколько ранений. На момент прибытия медиков подросток был жив, в сознании его успели доставить в больницу, но спасти не смогли.

Ранее в Новосибирске мужчина зарубил приятеля саблей. 62-летний преступник нанёс собутыльнику не менее 10 ударов сувенирным оружием.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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