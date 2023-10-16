Ученые нашли в мозге человека предрасположенность к счастью

Шотландские биологи из университета Глазго выяснили, что уровень счастья человека зависит от активности в некоторых областях мозга. Исследование было опубликовано в журнале ScientificReports.

По словам ученых, уровень счастья связан с активностью в ventral pallidum (Это выходное ядро, волокна которого выходят на таламические ядра) и прилежащем ядре.

В эксперименте принимали участие более 222 тысяч человек в возрасте от 9 до 83 лет. Учеными взяли у испытуемых образцы слюны и выполнили генное типирование для выявления и оценки индивидуальных особенностей биологического объекта. Также людям провели МРТ.

Исследование показало, что области мозга ventral pallidum и прилежащее ядро мозга являются основнымм центрами системы вознаграждения. Также они генетически предрасположены к счастью.

По словам ученых, данные части мозга — комплекс структур нервной системы, регулирующий поведение и дающий человеку положительные эмоции за успешные действия.

Процессы, лежащие в основе активности этих областей мозга, наследуются генетически.