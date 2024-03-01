Новосибирский «Оксид» нарастил выпуск продукции по нацпроекту

Новосибирский завод радиодеталей «Оксид» подвел полугодовые итоги участия в нацпроекте «Производительность труда».

Предприятию удалось увеличить объем выпуска продукции на пилотном потоке, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

«Участниками нацпроекта «Производительность труда» стали уже порядка пяти предприятий Новосибирской области, работающие в сфере ОПК. Мы знаем, что в рамках госконтрактов с учетом текущей ситуации предприятиям поставлены стратегически важные задачи увеличения объема выпуска продукции, участие в нацпроекте помогает успешно справиться вызовами. Завод «Оксид» за полгода участия в проекте смог увеличить выработку на 34 %», — отметил министр экономического развития региона Лев Решетников.

На предприятии производят танталовые конденсаторы и резисторы, уничтожители документов уровня секретности Р-7. Продукция поставляется по всей России.

Генеральный директор АО «НРЗ «Оксид» Лев Носенко рассказал, что в настоящее время заказ по производству вырос почти в четыре раза. Компания вынуждена расширять мощности и участие в проекте позволило выпустить в два раза больше продукции.

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