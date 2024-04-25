В Новосибирске следком проверит жалобы на затапливаемый канализационными стоками дом

В Новосибирской области по размещенному в СМИ сообщению о проблемах жильцов многоквартирного дома организована доследственная проверка.

Жительница Новосибирска сообщала о коммунальных проблемах. В доме нет централизованной системы водоотведения, поэтому около здания и в его подвале постоянные лужи, что приводит к разрушениям конструкций. Местные органы власти не принимают необходимых мер, добавила сибирячка.

В СУ СКР по Новосибирской области организована доследственная проверка. Специалисты изучат все обстоятельства произошедшего и дадут юридическую оценку действиям должностных лиц.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске Бастрыкин поручил возбудить дело из-за квартиры для сироты-инвалида.