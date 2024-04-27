Российским законодательством предусмотрено упрощенное внесудебное банкротство, оформить которое можно через многофункциональные центры — МФЦ.

Банкротство через МФЦ полностью бесплатно — и в этом его главный плюс. Но при этом более 80% заявлений на упрощенное банкротство отклоняются. Сегодня разберем, почему так происходит.

Первое ограничение — сумма долга не менее 25 тысяч рублей и не более 1 миллиона. Казалось бы, все просто, но есть нюансы, если сумма кредитов приближается к «потолку» в 1 миллион.

Бывает так, что заявитель оценивает свои долги в условные 900 тысяч, а кредиторы с учетом пеней и штрафов выставляют требования на 1 миллион 100 тысяч. МФЦ — не суд и не имеет возможности и полномочий решать, кто в данном случае прав. Расхождения в оценке суммы задолженности между должником и кредитором служат основанием для отказа во внесудебном банкротстве.

Второй ключевой момент — банкротство через МФЦ возможно только после окончания в отношении заявителя исполнительного производства.

Другими словами, нельзя подать на банкротство через МФЦ «просто так». Прежде должен состояться суд по взысканию долгов, затем дело передается судебным приставам. И вот только после того, как приставы завершают исполнительное производство в связи с невозможность взыскать долги — то есть при отсутствии у должника имущества и доходов — только после этого можно обращаться в МФЦ.

Важно понимать, что если человек официально трудоустроен и у приставов есть возможность получать с него хотя бы тысячу рублей в месяц — то исполнительное производство закрыто не будет.

Как я уже говорил, по статистике более 80% заявлений на банкротство через МФЦ отклоняются. И основная причина – это неоконченное исполнительное производства со стороны службы судебных приставов.

При этом исполнительное производство никак не препятствует стандартной процедуре банкротства и списанию долгов в судебном порядке.

И уже другим, как бы закадровым голосом:

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