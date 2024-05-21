В Новосибирской области должники стали больше платить коллекторам

Средний платеж банковских должников Новосибирской области, чьи просроченные кредиты были переданы по договору цессии, увеличился на 14,2% по итогам первого квартала 2024 года.

Такие данные предоставил сервис по возврату просроченной задолженности ID Collect. Об этом пишет «РБК Новосибирск».

По сравнению с мартом прошлого года, значение показателя выросло более чем на 19%. Данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подтверждают восходящий тренд, показывая рост на 13,8%.

Руководитель досудебного взыскания ID Collect Роман Быков отметил, что в первом квартале прошлого года средний платеж также увеличивался, при этом дельта между январскими и мартовскими показателями составила около 17%. В 2024 году на рост среднего платежа повлияла сберегательная модель поведения. Множество должников предпочли инвестировать отложенные средства в погашение проблемных долгов. Дополнительно взыскатели активнее масштабируют программы лояльности для должников, предлагая скидки, что приводит к увеличению среднего платежа, несмотря на уменьшение его частоты.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске изменят правила расчета единого пособия.