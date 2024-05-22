Модель Playboy из Бердска Лена Перминова сразила поклонников полуобнаженным нарядом в Мозамбике

Мать четверых детей и и жена миллиардера продемонстрировала подтянутое тело в белом купальнике.

Жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова продемонстрировала в соцсетях откровенное видео с отдыха. Мать четверых детей надела белый купальник, чем вызвала бурную реакцию и обсуждения в комментариях. Многие отказываются верить, что 37-летняя модель успела родить четверых детей, выглядит она — безупречно.

Сама Перминова поспешила расхвалить свой купальник, подчеркнув его нюансы.

«Купальник сконструирован безупречно, собирает грудь, делает красивые и округлые формы, но ничего не перетягивает. Визуально он словно прорисовывает идеальную фигуру. При этом чувствуешь себя очень свободно и женственно», — написала Перминова в микроблоге.

Напомним, что Лена Перминова родом из Бердска. В сознательном возрасте перебралась в Новосибирск, где начала строить карьеру в индустрии моды и красоты. Муж Перминовой — миллиардер Александр Лебедев, который старше ее на 27 лет.