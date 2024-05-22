В Новосибирске наказали учительницу, которая выдала первоклассникам задачи на украинском языке

Перед учениками и их родителями педагог извинилась в тот же день, однако инцидент стал достоянием общественности.

Стало известно чем закончилась нашумевшая история с педагогом одной из престижных школ Новосибирска, которая выдала первоклассникам домашнее задание на украинском языке.

«Руководитель отдала первоклашкам задание по математике, в котором текст упражнения был представлен на украинском языке. Эти упражнения были скопированы из интернета» — сообщают в департаменте образования журналистам издания VN.ru.

Стоит отметить, что инцидент произошел 8 мая — учительница выдала детям задания, те убрали их в сумку и отправились домой. Уже дома детей и их родителей ждал сюрприз — задание было на украинском языке. Инцидент дошел до городских властей.

Преподаватель пояснила, что распечатку с украинскими задачами сделала по ошибке, из-за невнимательности.