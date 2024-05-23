«Больно, очень больно»: Новосибирский гимнаст Стретович, потерявший бабушку и сына в один день, выложил трогательный пост

Серебряный призер Олимпиады собрался в кругу семьи, чтобы помянуть скончавшуюся бабушку.

27-летний гимнаст Иван Стретович выложил в соцсетях трогательный пост в память об ушедшей бабушке. Спортсмен опубликовал фотографию с поминок, где за большим столом собрались родные и близкие. В начале стола стоит фотография бабушки. Текст к публикации следующий: «Это твой день. Я знаю, что ты собрала нас всех не просто. Любимая наша бабушка. Больно, очень больно».

Пользователи сети поспешили поддержать молодого человека.

«Держитесь, Иван. Смерть близких — это всегда больно», — пишут интернет-пользователи в комментариях.

Известно, что в один день молодой человек потерял бабушку и сына — жена спортсмена лишилась ребенка при родах. Некоторое время жена Стретовича находилась в реанимации, через несколько часов спортсмен сообщил, что ее перевели в палату.

Иван Стретович и Ирина в браке с 2020-го года. Предложение руки и сердца спортсмен сделал 31 декабря 2017 года в Таиланде. Одна из наиболее значимых наград в жизни спортсмена — «серебро» на Олимпиаде в Рио.