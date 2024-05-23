Смертельное ДТП произошло в Мошковском районе — водитель ВАЗ-2112 влетел в фуру

Водитель легкового автомобиля скончался на месте от полученных травм.

Смертельное ДТП произошло на 73 километре автодороги «Северный обход» около 07 часов 30 минут. Участниками аварии стали два автомобиля: ВАЗ-2112 и тягач МАН. В результате столкновения водитель легкого автомобиля скончался на месте.

Сотрудники ГИБДД раскрыли обстоятельства трагедии — 38-летний водитель ВАЗ-2112 врезался в фуру МАН, которая была припаркована вдоль дороги в попутном направлении. Легковая машина — вдребезги, шансов на спасения у ее водителя — не было.

Очевидцы вызвали медиков и сотрудников ГИБДД на место. Врачи констатировали смерть водителя, представители госавтоинспекции разобрались в обстоятельствах трагедии.

«Страшно, что все так сложилась. При том не первый раз происходит смертельное ДТП на этом участке дороги», — пишут интернет-пользователи.

«Сил и терпения родным и близким погибшего», — добавляют другие.