В Бердске бесследно исчез 78-летний водитель — уехал на Niva Chevrolet на Алтай и не вернулся

Сутки пенсионер не выходит на связь — близкие и волонтёры приступили к поискам.

В Бердске бесследно исчез 78-летний Владимир Тимченко — 22 мая мужчина выехал на своем Niva Chevrolet в Республику Алтай, сутки не выходит на связь. Близкие бьют тревогу, к поискам подключились опытные волонтеры из команды «ЛизаАлерт». Поиск ведется в Бердске, Новосибирской области, а также в селе Новоперуново Алтайского края, куда и направлялся мужчина.

Волонтеры делятся ориентировкой на пропавшего: рост: 172 см, xудощавое телосложение, карие глаза, седые волосы.

Был одет: тёмная куртка, клетчатая рубашка, тёмные джинсы, ботинки.

Что касается автомобиля — мужчина отправился на своей иномарке Niva Chevrolet металлического цвета.

Дополнительной информации на данный момент нет. Волонтеры и близкие призывают всех, кто что-либо знает о пропавшем, делиться информацией. Призывают неравнодушных к помощи в поиске.