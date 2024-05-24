В Кировском районе Новосибирска двое парней с ножам напали на мужчину, который сделал им замечание

Жители Южно-Чемского жилмассива были шокированы инцидентом, который произошел в четверг вечером, 23 мая. Двое парней напали с ножами на мужчину, который сделал им замечание.

В сети появилась видеозапись, сделанная с балкона очевидцем. В кадре четыре человека. С одной стороны — двое агрессивно настроенных молодых людей, с другой — мужчина с супругой. Мужчина с супругой сделал молодым людям замечание по поводу оставленных пустых бутылок на тротуаре. Решил сам взять эти бутылки и добросить до урны, но двое молодых людей были настроены агрессивно. Они покрыли молодого человека нецензурной бранью, а через несколько секунд и вовсе пошли на него с ножом. Один из нападающих кричал «Я сидевший».

Супруга мужчины, который хотел выбросить те самые бутылки, вступилась за него, но получила в свой адрес нецензурную брань и оскорбления.

Жители ЖК «Просторный» не остались в стороне: они пришли на помощь соседу, попавшему в беду. Тогда нападавшие решили скрыться... в ближайшем супермаркете «Пятерочка». Затеряться внутри магазина им не удалось, местные жители вызвали экипаж ГБР, через два часа прибыл наряд ППС.



Сообщается, что сотрудники ППС и ГБР через какое-то время уехали, рекомендовав завершить разборки самостоятельно.