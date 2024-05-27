Фотографией грибом размером в полруки поделилась сибирячка с новосибирскими любителями тихой охоты

Девушка поделилась снимком с любителями тихой охоты в сети, интернет-пользователи были шокированы.

Жительница Сибири поделилась в паблике ВКонтакте «Грибы и грибные места НСО» фотографиями необычной находки, которую ей удалось встретить в лесу. Снимок «взорвал» интернет, ведь размер гриба впечатляет. Сибирячка пояснила, что размер гриба — 32 сантиметра, вес — 200 граммов. Жители Новосибирской области поспешили узнать, где именно был обнаружен такой «улов», но та поспешили разочаровать... Расстояние от Новосибирска внушительное.

«Это от Новокузнецка 30 километров в сторону Междуреченска», — подчеркнула сибирячка.

Отметила и то, что «тихую охоту» осуществляла 21 мая.

Пользователи сети попросили присылать фото улова и дальше. Если самим не удастся съездить, то хотя бы посмотреть и порадоваться за других.