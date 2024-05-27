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общество

«Нашу боль не сможет испытать никто. Мы идем к психологу»: новосибирский спортсмен Иван Стретович, потерявший сына, обратился к аудитории

Фото: Личный архив Ивана Стретовича

Знаменитый гимнаст подчеркнул, что он и его жена стараются жить дальше, но им очень тяжело смириться с тем, кто их ребенка больше нет.

27-летний Иван Стретович обратился к своей аудитории, которая поддерживает его и его жену в связи со смертью их сына.

«Спасибо всем кто звонит и пишет, спасибо вам. Извините, я не могу ответить, но я вижу сколько вас и каждый пишет слова поддержки нам с Ирочкой»,— начал свое обращение Иван Стретович к аудитории.

Далее спортсмен подчеркнул, что мало людей, которые смогут понять всю боль, которую испытывает он и его жена Ирина. Наверно лишь те, кто однажды тоже пережил нечто подобное.

Фото «Нашу боль не сможет испытать никто. Мы идем к психологу»: новосибирский спортсмен Иван Стретович, потерявший сына, обратился к аудитории 2

«Нашу боль не сможет испытать никто, только те семьи, которые прошли через такую же. Мы будем пробовать жить дальше, пока сложно понять как это... В среду мы идем к психологу», — подчеркивает Стретович.

Пользователи сети продолжают поддерживать семьи спортсмена, который 20 мая потерял сына (ребенок погиб при родах, прим.редакции). В тот же день у Стретовича умерла бабушка.

Отметим, что одна из наиболее значимых наград в жизни Стретовича — «серебро» на Олимпиаде в Рио.

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Дарья Лапина
Журналист

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