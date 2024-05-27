«Нашу боль не сможет испытать никто. Мы идем к психологу»: новосибирский спортсмен Иван Стретович, потерявший сына, обратился к аудитории

Знаменитый гимнаст подчеркнул, что он и его жена стараются жить дальше, но им очень тяжело смириться с тем, кто их ребенка больше нет.

27-летний Иван Стретович обратился к своей аудитории, которая поддерживает его и его жену в связи со смертью их сына.

«Спасибо всем кто звонит и пишет, спасибо вам. Извините, я не могу ответить, но я вижу сколько вас и каждый пишет слова поддержки нам с Ирочкой»,— начал свое обращение Иван Стретович к аудитории.

Далее спортсмен подчеркнул, что мало людей, которые смогут понять всю боль, которую испытывает он и его жена Ирина. Наверно лишь те, кто однажды тоже пережил нечто подобное.

«Нашу боль не сможет испытать никто, только те семьи, которые прошли через такую же. Мы будем пробовать жить дальше, пока сложно понять как это... В среду мы идем к психологу», — подчеркивает Стретович.

Пользователи сети продолжают поддерживать семьи спортсмена, который 20 мая потерял сына (ребенок погиб при родах, прим.редакции). В тот же день у Стретовича умерла бабушка.

Отметим, что одна из наиболее значимых наград в жизни Стретовича — «серебро» на Олимпиаде в Рио.