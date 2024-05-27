В Красноярском крае на жд-вокзале мужчина набросился на двух сибиряков, ожидающих поезд

Нападающий не пощадил мужчин, которые отдыхали в стенах вокзала, ожидая поезд. Он набросился сначала на одного, затем на второго.

Сотрудники Транспортной полиции Сибири рассказали об инциденте, который произошел в стенах станции Иланская (Красноярский край). Внутри помещения находились люди, ожидающие поезд. Среди них двое мужчин, ставшие жертвами сибиряка, который изрядно подвыпил и набросился на них.

В пресс-службе транспортной полиции рассказали об обстоятельствах инцидента, случившегося 10 мая. Один из пострадавших задремал в ожидании электропоезда, проснулся от ударов по лицу. Затем нападающий переключил агрессию на другого мужчину. Второй сибиряк, ожидающий поезд, хотел сбежать, но не успел. Нападающий схватил его, повалил на землю и принялся бить ногами по лицу. Очевидцы вызвали сотрудников скорой: второго пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

В ходе проверки был задержан нападающий. Известно, что ему 44 года. Причину нападения не назвал, отметив, что был сильно пьян и ничего не помнит. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до восьми лет заключения.