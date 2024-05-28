Глава Союза отцов в Новосибирске поддержал приезд Элджея, концерт которого хотели запретить общественники

«Русская община» требует запретить концерт репера Элджея в Новосибирске — им не понравилось нецензурная лексика, нашли и другие причины.

Приезд Элджея в родной Новосибирск состоится в рамках «Черника Music Fest», который пройдет в середине июня в новом парке «Арена». В списке артистов-гастролеров певица Максим, Mary Gu, Filatov & Karas и новосибирский музыкант — Элджей. Участники «Русской общины» несколько дней назад высказывались против выступления сибиряка, отметив, что артист может негативно влиять на неокрепшие умы молодежи.

«Практически каждая его песня содержит прямую пропаганду употребления наркотиков», — сообщали активисты «Русской общины».

Интересно, что глава новосибирского Союза отцов Майоров так не считает.

«Я изучил творчество всех артистов, которые выступят на мероприятии. На мой взгляд, всё вполне пристойно», — отметил Майоров.

Что касается нецензурной лексики в песнях музыканта, Майоров отметил, что были внесены положительные изменения. Родителям беспокоиться за своих детей и за то, что они услышат в день концерта, надобности нет.