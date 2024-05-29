Пение до мурашек: куда пропала знаменитая певица из Новосибирска Пелагея

Звезда эстрады, исполнительница народных песен и фолк-рока Пелагея исчезла с телеэкранов. Поклонники задаются вопросом: «Куда же делать певица?»

Биография знаменитой сибирячки вызывает восторг у миллионов поклонников: первые годы юная Поля жила на Троллейном жилмассиве в Новосибирске. Мама будущей звезды Светлана Ханова и сама тесно связана с музыкой — долгое время была джазовой певицей, но после потери голоса стала театральным режиссером и преподавателем актерского мастерства. Светлана Геннадиевна, не добившаяся высот в музыке, сделала ставку на дочь. Сейчас Пелагею называют певицей от Бога, а ее песни вызывают мурашки по телу.

Старт в карьере Пелагея начался, когда Светлана Ханова отдала дочь к опытным педагогам, тогда она была совсем юной, но преподаватели сразу разглядели талант и потенциал в малышке. Любили Полю и в общеобразовательной школе, одноклассники говорят, что уже тогда фото ее красовалось на доске почета, а педагоги говорили: «Маленькая звездочка».

Сцены Пелагея никогда не боялась: впервые оказалась перед большой аудиторией в четыре года. Зрители с умилением аплодировали, не подозревая, что перед ними будущая звезда российской эстрады.

В новосибирской школе Пелагея не задержалась: в 10 лет перевелась в столичную, перебравшись вместе с мамой в Москву. В 14 лет получила аттестат о среднем образовании, сдав экзамены экстерном и поступила в ГИТИС.

В девять лет Поля стала участницей конкурса «Утренней звезды» и выиграла в нем, получив звание «Лучший исполнитель народной песни в России 1996 года» и около 1000 долларов. В 16 лет выступала на концерте в честь 300-летия Санкт-Петербурга.

Жанр Пелагея выбрала не популярный, поэтому известна была широко в узких кругах. Все изменилось в 2012 году с приходом в шоу «Голос» на российском ТВ. Сибирячка покорила зрителей, участников, легко нашла общий язык с другими наставниками и на несколько лет заняла кресло жюри. Коллегами по цеху стали Дима Билан, Леонид Агутин и Александр Градский.

Также Пелагея была в кресле судьи в программе «Голос. Дети», а после «возрастного» конкурса, где участниками стали певцы в возрасте 60+.

Спустя семь лет блистательной карьеры на проекте «Голос», а именно 2019 году, Пелагея внезапно заявила, что устала и уходит с телеэкранов.

«Поклонникам тоже нужно от меня отдохнуть», — призналась сибирячка.

Редко мелькает Пелагея и в других проектах с тех пор, как покинула «Голос». В марте текущего года опубликовала снимки в микроблог, где предстала сидящей в кресле члена жюри в «КВН».

Соцсети звезда ведет неохотно, а многие задаются вопросом: «Куда же она пропала?». Оказалось, что в карьере Пелагеи не стоит пауза, напротив, артистка нередко выступает на большую аудиторию. Например, 8 мая певица исполняла свои хиты на концерте, приуроченном к 79-й годовщине Дня Победы, в Кремлевском дворце.

Ранее выступала перед матчем РПЛ между московскими ЦСКА и «Спартаком». Певица исполнила песню «Конь». По словам артистки, она впервые выступала на дерби (игровой спорт).

28 марта Пелагея выступала в Ярославле, концерт начала с минуты молчания из-за траура по жертвам теракта «Крокуса». Гонорар за этот концерт переведет на помощь пострадавшим при ЧП. 26 июля Пелагея выступит на концерте «Саммер Лайв» в Москве.

Личная жизнь

В жизни Пелагеи было два брака. Первым мужем стал режиссер Comedy Woman Дмитрия Ефимовича. Они поженились в 2010-ом году и разошлись через два года. Второй официальный супруг стал — хоккеист Иван Телегин: они поженились в июне 2016-го, а разошлись в 2019 году. Есть общая дочь Таисия. Сейчас ей семь лет.

Ранее стало известно, чем блогер Влад Бумага, зарабатывающий 600 тысяч рублей в день, покорил миллионы россиян и собрал армию поклонниц в России и Белоруссии.