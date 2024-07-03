Классика в подарок: в День города новосибирцы смогли насладиться шедеврами мировой музыки

В минувшие выходные «Ростелеком» и Центр культуры и отдыха «Победа» организовали для новосибирцев бесплатную трансляцию легендарного шоу «Классика на Дворцовой». Киноконцерт на большом экране стал подарком для жителей сибирской столицы ко Дню города.

«Классика на Дворцовой» — это традиционный ежегодный гала-концерт с участием звезд мировой оперной сцены, который проходит в Санкт-Петербурге. В шоу объединяются классическая музыка, танцевальное искусство и новые технологии. Ежегодно оно собирает офлайн сотни тысяч зрителей, а с помощью новых технологий их число увеличивается в разы.

«Наша компания выступает генеральным партнером мероприятия. Мы обеспечиваем прямую трансляцию, а после даем возможность увидеть шоу на больших экранах жителям других городов страны. В Новосибирске у “Классики” уже сформировалась своя аудитория. Её трансляции ждут, и каждый раз это становится настоящим событием в культурной жизни города», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

«Показ шоу “Классика на Дворцовой” замечательно дополнил программу праздничных мероприятий к Дню города. Радует внимание аудитории к хорошей музыке – новосибирцы проявили активный интерес к событию. Зрители уже полюбили этот проект — многие приходят из года в год, были в аудитории и наши постоянные посетители, поклонники театральных постановок на большом экране. К тому же это прекрасный повод приобщиться к оперному искусству в легком концертном формате», – поделилась генеральный директор Центра культуры и отдыха «Победа» Ирина Краснопольская.

В этом году произведения классической музыки исполнили звезды мировой и отечественной оперы: тенор Витторио Григоло, сопрано Пумеза Матшикиза, меццо-сопрано Майя Гоур, бас Матеус Франса, сопрано Юлия Музыченко, тенор Игорь Морозов и баритон Семен Антаков. Концерт прошел в сопровождении известного виолончелиста Борислава Струлёва и под руководством дирижера Артёма Абашева.

Традиционным для «Классики» стало участие Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Хореографическое сопровождение музыкального шоу оформили артисты Академического театра балета им. Л. Якобсона, команды танцевально-спортивного клуба «Дуэт» (г. Пермь) и формэйшн «Вера» (г. Тюмень), а также воспитанницы Московской комплексной школы олимпийского резерва «Север».

«“Классика на Дворцовой” — крупнейший в России концерт классической музыки под открытым небом. Цифровые технологии дают возможность возвращаться в атмосферу северной столицы и наслаждаться мировыми шедеврами в любое удобное время. В нашем видеосервисе Wink доступны фильмы о легендарном шоу в высоком качестве. За 12 лет существования проекта его посмотрели 9 млн онлайн-зрителей», — рассказал директор по работе с массовым сегментом региона "Восток" ПАО "Ростелеком" Александр Бойкиня.

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