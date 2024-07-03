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вчера 23:40
общество

В Новосибирске назвали дешевый способ справиться с пробками

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области Александр Стефанов в интервью Сиб.фм рассказал о возможности эффективного снижения пробок в городе.

Он отметил, что адаптивное управление светофорами и ручное регулирование движения могут значительно улучшить ситуацию на дорогах. Стефанов подчеркнул, что грамотная организация дорожного движения является простым и эффективным способом борьбы с постоянными заторами.

Он также отметил, что представители ОНФ неоднократно обращались к властям с предложениями и рекомендациями по улучшению ситуации на дорогах города с 2017 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Совет Федерации одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам.

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Игорь Кириченко
Журналист

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