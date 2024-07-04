Концерт «Города 312» и обрушение дворца творчества: главные новости Новосибирска и Сибири за 4 июля

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирска и Сибири за четверг, 4 июля.

В городе Белове Кемеровской области частично обрушилось здание Дворца творчества детей и молодежи с четвертого по первый этажи. Об сообщало ТАСС со ссылкой на информацию от ГУ МЧС по региону.

В Новосибирске прошёл концерт группы «Город 312». Музыканты выступили на Михайловской набережной вечером 4 июля. На концерт пришло больше тысячи фанатов.

В Новосибирске депутат горсовета Ростислав Антонов предложил запретить въезд в РФ на 25 лет нелегальным мигрантам. Он считает, что приток мигрантов достаточно сложно ограничить на местном уровне, так как есть федеральное законодательство.

В центре Сибири зафиксирован рост цен на топливо. Насколько выросли цены и почему они увеличиваются — рассказывает Сиб.фм.