Оральное изнасилование девочки и гибель дельтапланериста: главные новости Новосибирска и Сибири за 8 июля

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области и Сибири за понедельник, 8 июля.

Стала известна личность дельтапланериста, погибшего в Барнауле. Коллеги и друзья погибшего сообщили, что это был 75-летний житель Барнаула Борис Тюнин. По их словам, он много лет занимался полетами и самостоятельно изобретал летательные аппараты.

В минувшую пятницу жительница села Сосновка Искитимского района сделала шокирующее заявление о насилии над 8-летней дочерью. По словам женщины, над девочкой надругался 11-летний школьник на глазах у приятелей и пригрозил им убийством, если они кому-либо расскажут о случившемся. Однако родители мальчика уверяют, что женщина оклеветала их семью. Следственный комитет уже начал проверку. В материале Сиб.фм – две стороны резонансного случая.

В канун Дня семьи, любви и верности в Нарымском сквере прошёл яркий фестиваль. Тысячи новосибирцев смогли поучаствовать в эстафете, научиться азам вальса и посмотреть на цирковое представление.

На Кубани произошел мощный лесной пожар. Очевидцы рассказывают, что возгорание могло произойти из-за поджога петарды. Семья новосибирцев оказались очевидцами ЧП.