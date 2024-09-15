Убийство несовершеннолетней и смертельное ДТП с погрузчиком: главные новости Новосибирска за 15 сентября

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за воскресенье, 15 сентября.

Уже две недели правоохранительные органы разыскивают убийцу 12-летней девочки из хутора Бураковского Краснодарского края. По версии следствия, 1 сентября 2024 года девочка отправилась покататься на велосипеде и не вернулась домой. Об этом рассказала ее мама.

В Новосибирске на улице Мира 19-летний водитель автомобиля Nissan Sunny, следуя со стороны улицы Сибиряков-Гвардейцев, столкнулся с фронтальным погрузчиком Lonking, управляемым 44-летним мужчиной , который в тот момент осуществлял буксировку вагона. В ДТП водитель Nissan Sunny и его 22-летняя пассажирка скончались на месте.

Ночью, 15 сентября, 31-летняя женщина за рулём Toyota Caldina, двигаясь по автодороге Н-2141 «Сокур — Новосибирск», на 25 километре наехала на женщину-пешехода, которая шла по проезжей части без световозвращающих элементов на одежде. В результате 35-летняя женщина-пешеход скончалась от полученных травм.

В субботу и воскресенье, 14 и 15 сентября, на площади Калинина в Новосибирске прошла акция протестантской церкви. Множество представителей церкви раздавали Библии и общались с прохожими. Священники встречали людей на выходах из метро и у электросамокатов, предлагая молитву.