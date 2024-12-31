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вчера 23:50
общество

Пожар в многоэтажке и тело пенсионерки: главные новости Новосибирской области за 31 декабря

Фото: Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за вторник, 31 декабря.

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области провело масштабную проверку новогодних подарков для детей. По результатам обследования 313 объектов торговли нарушений не выявлено, а жалоб от покупателей на некачественные товары не поступало, сообщили Сиб.фм в ведомстве.

Фото Пожар в многоэтажке и тело пенсионерки: главные новости Новосибирской области за 31 декабря 2

Во вторник, 31 декабря, в Новосибирске в доме на улице Бориса Богаткова, 194/8 произошел пожар. По информации в телеграм-канале АСТ-54 Black, возгорание произошло на 6 этаже.

Фото Пожар в многоэтажке и тело пенсионерки: главные новости Новосибирской области за 31 декабря 3

Как сообщает телеграм-канал ACT-54, 30 декабря на Октябрьском мосту в Новосибирске произошла массовая авария с участием Hyundai Creta и Toyota Chaser.

Фото Пожар в многоэтажке и тело пенсионерки: главные новости Новосибирской области за 31 декабря 4

В Ленинском районе Новосибирска обнаружили тело 70-летней женщины. Сигнал о происшествии поступил спасателям МАСС 30 декабря. Соседи сообщили, что их затопило водой, а хозяйка квартиры не выходила на связь.

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Игорь Кириченко
Журналист

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