В Новосибирске могут изменить исторический облик лицея №12

В Новосибирске проводится ремонт здания лицея №12, расположенного на улице Серебренниковской. Об этом сообщает портал «Atas.info».

Здание не имеет статуса объекта культурного наследия, несмотря на наличие исторических артефактов внутри. В своё время архитектор Андрей Крячков проектировал часть помещений, где ранее располагались классы Александровского училища. Однако надстройка дополнительного этажа изменила облик здания, из-за чего оно не получило специального охранного статуса.

По словам экскурсовода Елены Воротниковой, внутри здания сохранились кирпичи с клеймами, арки и светильники. Однако, как она отметила, ремонт может привести к утрате этих элементов.

Портал также сообщает, что большинство исторических предметов из лицея планируется вывезти после новогодних праздников.