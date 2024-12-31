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вчера 22:30
общество

В Новосибирске могут изменить исторический облик лицея №12

Фото: freepik.com

В Новосибирске проводится ремонт здания лицея №12, расположенного на улице Серебренниковской. Об этом сообщает портал «Atas.info».

Здание не имеет статуса объекта культурного наследия, несмотря на наличие исторических артефактов внутри. В своё время архитектор Андрей Крячков проектировал часть помещений, где ранее располагались классы Александровского училища. Однако надстройка дополнительного этажа изменила облик здания, из-за чего оно не получило специального охранного статуса.

По словам экскурсовода Елены Воротниковой, внутри здания сохранились кирпичи с клеймами, арки и светильники. Однако, как она отметила, ремонт может привести к утрате этих элементов.

Портал также сообщает, что большинство исторических предметов из лицея планируется вывезти после новогодних праздников.

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Игорь Кириченко
Журналист

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