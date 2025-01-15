Прокуратура добилась капремонта в больнице под Новосибирской области

Должностные лица подрядных организаций привлечены к дисциплинарной ответственности.

В Новосибирской области завершён капитальный ремонт в сосудистом отделении больницы после вмешательства прокуратуры. В Черепановском районе работа была завершена после проверки районной прокуратуры в рамках национального проекта «Здравоохранение», которая выявила несоблюдение сроков по двум контрактам.

Пресс-служба прокуратуры сообщает, что подрядчикам были вынесены предупреждения о недопустимости нарушений, и за недостатки в работе инспекция внесла представления, которые были удовлетворены. Принятые меры позволили устранить недочёты, а ответственные лица понесли дисциплинарное наказание, в результате чего объект был успешно сдан.

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