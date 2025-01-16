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общество

В Новосибирском зоопарке рассказали про обезьян без большого пальца на кисти

Фото: пресс-служба новосибирского зоопарка

Речь идет про восточных колобусов – любителях листьев.

«Вы когда-нибудь видели обезьяну без большого пальца кисти? Познакомьтесь с восточными колобусами», — сообщают в пресс-службе Новосибирского зоопарка.

Эти приматы – истинные ценители листвы, строение их желудков схоже со жвачными животными, в нашем зоопарке они съедают минимум пять видов листьев в день!

«Удивительный мир животного мира. Обязательно обратим внимание на количество пальцев обезьянок в следующий раз», — пишут интернет-пользователи.

«Просто потрясающе! Смотреть на этих очаровательных обезьянок можно бесконечно», — добавляют другие.

Фото В Новосибирском зоопарке рассказали про обезьян без большого пальца на кисти 2

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска примет участие в реалити-шоу «Большие девочки».

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Дарья Лапина
Журналист

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