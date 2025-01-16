В Новосибирском зоопарке рассказали про обезьян без большого пальца на кисти

Речь идет про восточных колобусов – любителях листьев.
«Вы когда-нибудь видели обезьяну без большого пальца кисти? Познакомьтесь с восточными колобусами», — сообщают в пресс-службе Новосибирского зоопарка.
Эти приматы – истинные ценители листвы, строение их желудков схоже со жвачными животными, в нашем зоопарке они съедают минимум пять видов листьев в день!
«Удивительный мир животного мира. Обязательно обратим внимание на количество пальцев обезьянок в следующий раз», — пишут интернет-пользователи.
«Просто потрясающе! Смотреть на этих очаровательных обезьянок можно бесконечно», — добавляют другие.
Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска примет участие в реалити-шоу «Большие девочки».