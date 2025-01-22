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проиcшествия

Опубликованы кадры ЧП с автобусом на трассе «Новосибирск-Кемерово»

Фото: ГИБДД Новосибирск

Внутри автобуса находились 17 пассажиров.

о предварительным сведениям, сегодня в 12:30 в Мошковском районе водитель пассажирского автобуса съехал в кювет. Автобус, в котором находились 17 пассажиров, следовал по маршруту Кемерово — Новосибирск. Никто из пассажиров не пострадал.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции помогли пассажирам продолжить путь в Новосибирск с помощью попутного транспорта. Причины и условия происшествия выясняются сотрудниками Госавтоинспекции. Автобус был эвакуирован с места происшествия.

Фото Опубликованы кадры ЧП с автобусом на трассе «Новосибирск-Кемерово» 2

Фото Опубликованы кадры ЧП с автобусом на трассе «Новосибирск-Кемерово» 3

Фото Опубликованы кадры ЧП с автобусом на трассе «Новосибирск-Кемерово» 4

Ранее Сиб.фм сообщал, что появились фото разрушений в Новосибирской области из-за мощного ветра и метели.

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Дарья Лапина
Журналист

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