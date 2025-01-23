Новосибирск снова попал в топ самых криминальных городов России

Местные власти и правоохранительные органы с такими оценками не согласны.

Согласно новому глобальному рейтингу качества жизни от сервиса Numbeo, Новосибирск вновь попал в число самых криминальных городов России. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Местные власти и правоохранительные органы не согласны с данной оценкой. В рейтинге января 2024 года Numbeo упоминается 263 города, при этом Абу-Даби, столица ОАЭ, занимает первое место, а Претория, столица ЮАР, — последнее. Новосибирск на 161 месте с индексом безопасности 53,5.

Сервис Numbeo не сортирует города по странам, и сложно точно сказать, насколько ситуация в Новосибирске плохая или хорошая: он выглядит лучше Парижа и Лас-Вегаса, но хуже Еревана и Праги. Среди российских городов в рейтинге: Нижний Новгород, Казань, Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Из них у Новосибирска самые слабые показатели.

Основная проблема города связана с высоким уровнем взяточничества и коррупции, а также распространением наркотиков. Из 13 критериев оценки уровня преступности Новосибирск получает "низкий уровень" только по трем: опасения кражи из дома, нападения из-за предрассудков и насильственных преступлений.

Numbeo использует данные от пользователей, и к ним стоит относиться с долей недоверия, так как они не проходят независимую проверку. В опросах могут участвовать все желающие, и последние данные по Новосибирску основаны на ответах 126 участников. Некоторые из них оставляют свои мнения прямо на сайте.

Напомним, что в Новосибирской области на федеральных трассах сняли ограничения из-за штормового ветра.