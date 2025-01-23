Новосибирский актер Никита Кологривый выступил на концерте памяти Владимира Высоцкого на Первом канале

Концерт выйдет в эфир 25 января.

Новосибирский актер Никита Кологривый принял участие в концерте, посвященном памяти легендарного барда и актера Владимира Высоцкого, который состоится на Первом канале. Это событие приурочено ко дню рождения Высоцкого, и концерт выйдет в эфир 25 января. Мероприятие собрало под свои знамена многих известных артистов, музыкантов и актеров, готовых отдать дань уважения великому мастеру слова и музыки.

Никита Кологривый, известный своими яркими ролями как в театре, так и в кино, выразил огромную честь и волнение от участия в таком значимом проекте. Для него выступление на концерте памяти Владимира Высоцкого стало не только возможностью поделиться своим талантом с широкой аудиторией, но и личным переживанием. Никита исполнил одну из популярных песен Высоцкого, что стало настоящим подарком для зрителей и почитателей великого барда.

Напомним, что в Новосибирской области на федеральных трассах сняли ограничения из-за штормового ветра.