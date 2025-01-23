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общество

Стало известно, какие социальные выплаты проиндексируют дополнительно по уровню инфляции

Фото: pixabay.com

Пенсии и пособия необходимо повысить на уровень фактической инфляции, считает российский президент.

Российское правительство приняло решение увеличить социальные выплаты, пенсии и пособия, превысив ранее запланированный уровень индексации. Такое указание дал Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам. Он предложил проиндексировать страховые пенсии в зависимости от фактической инфляции за прошлый год, которая, по информации Росстата, составила 9,5%. Это решение будет осуществлено «задним числом» — перерасчет за январь и дополнительная выплата в феврале, отметил президент. С 1 января 2025 года страховые пенсии уже были повышены на 7,3%, что соответствовало инфляции, предусмотренной сентябрьским прогнозом Минэка.


Президент также инициировал проведение дополнительной индексации военных пенсий, включая пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца. С 1 октября прошлого года они были увеличены на 5,1%. «Справедливо по отношению к военным пенсионерам провести дополнительную индексацию с учетом реального роста цен в прошлом году тоже с 1 января 2025 года», — указал Путин.

Напомним, что новосибирцам могут внепланово повысить пенсии в 2025 году.

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Дарья Лапина
Журналист

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