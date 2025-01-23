Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко рассказала о судьбе малышки, выброшенной в урну на улице

Сообщила спикер и о другом ребенке, которую жительница в Болотнинского района бросила умирать на морозе.

В 2024 году в Новосибирской области произошли два печально известных инцидента, связанных с матерями, отказавшимися от своих новорожденных детей. В первом случае в Новосибирске молодая женщина бросила пакет с младенцем на свалку после домашних родов. Во втором случае, произошедшем в феврале-марте 2024 года в Болотнинском районе, женщина оставила новорожденного в ведре в холоде на подполье после домашних родов. У нее было еще трое старших детей. Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области, дала комментарий изданию «Весь Искитим» о дальнейшей судьбе этих детей.

"В обоих случаях дети переданы в замещающие семьи с родственниками в роли опекунов. Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних. Если мать после освобождения захочет восстановить родительские права, то она имеет возможность обратиться в суд. Это решение принимает суд", — пояснила она.

Также Надежда Болтенко ответила на ряд других вопросов, в том числе касающихся полового воспитания в школах. С сентября 2024 года Министерство просвещения РФ рекомендовало образовательным учреждениям программу, которая акцентирует внимание на роли семьи и семейных ценностях. Одна из таких программ — "Семьеведение".

"Курс способствует комплексному развитию личности и гражданина, обучая детей выражать чувства и решать конфликты. В программе уделено внимание половому воспитанию в средних и старших классах. В рамках проекта «Репродуктивное здоровье подростков» в школе №151 мы провели семинары для юношей и девушек", — рассказала она.