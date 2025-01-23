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общество

В Барабинском районе Новосибирской области поздравили семью с новорождённым, который стал первым малышом в новом году

Фото: ЗАГС НСО

Малышка по имени Кира появилась на свет 27 декабря 2024 года в семье.

27 декабря 2024 года в семье появилась дочка по имени Кира. 22 января отдел ЗАГС Барабинского района поздравил семью Зацаренко Павла и Яны с регистрацией первой записи о рождении в 2025 году.

С рождением Киры семья получила статус многодетной, у них уже подрастают двое детей — Алина и Артём, которые будут помогать маме во время командировок главы семьи.

Имя для младшей дочери выбрали заранее. Кира с древне-персидского означает «солнце», а с древнегреческого — «повелительница», «госпожа», «владыка». Это имя несёт в себе силу, настойчивость и доброту.

Напомним, что в Новосибирской области на федеральных трассах сняли ограничения из-за штормового ветра.

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Дарья Лапина
Журналист

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