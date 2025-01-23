В Новосибирске ввели в эксплуатацию многоквартирный дом на Красина спустя 15 лет после старта строительства

Владельцы 127 квартир готовятся к новоселью.

Возведение здания на улице Красина, 54/1 стартовало в 2010 году. В 2017 году работы были приостановлены из-за банкротства строительной компании, несмотря на то, что некоторые блок-секции уже были завершены и заселены. Покупатели квартир в блок-секциях №2 и №3 не могли получить свои ключи.

В 2024 году был организован жилищно-строительный кооператив, который получил всестороннюю поддержку в строительстве в рамках региональной программы с участием мэрии Новосибирска и крупных инвесторов. Теперь владельцы 127 квартир готовятся к переезду.

Ранее Сиб.фм сообщил, что в Новосибирской области продают спа-отель почти за 300 млн руб.