Дегустацию диковинных пельменей в Новосибирске продемонстрировали на федеральном канале

«Авторские» пельмешки, которые не купишь в сетевых магазинах показали в телеэфире.

26 января на «Первом канале» вышла программа о Новосибирске, где местные жители пробовали необычные блюда, такие как пельмени из нельмы. Это были уникальные изделия, недоступные в крупных магазинах.

Новосибирская область все чаще становится центром внимания на национальных телепроектах, в том числе кулинарных. Один из них снимался на площади перед НОВАТом для программы «Повара на колесах». Шеф-повара Денис Крупенин и Андрей Жданов готовили блюда из местных ингредиентов для съемок, которые состоялись в декабре. Программа теперь появилась на экране. Перед оперным театром установили фудтрак, к которому выстроилась очередь из людей, желающих оценить экзотическую кухню. Гостей угощали тушеной ягнятией с сибирским соусом и рыбными пельменями с оригинальной начинкой из нельмы и крабовым соусом. Только зарегистрированные посетители смогли попробовать блюда, и те, кому повезло, высоко оценили угощения.

Напомним, что более 19 000 обращений направили новосибирцы в Роспотребнадзор.