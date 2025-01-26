Жителей Новосибирска предупредили об отравленной жидкости

Сибиряков пугают фейквыми сообщениями о якобы отравленной воде.

В чатах и мессенджерах Новосибирска начала циркулировать информация о якобы завезённой в Россию партии отравленной минеральной воды.

Автор сообщений утверждает, что вода опасна для жизни и будто бы уже есть погибшие. Появились аудиозаписи, где голос женщины предупреждает об опасной партии воды в России. Однако такие заявления не подкреплены никакими фактами.

Подобные слухи ходили летом 2024 года в других регионах, вызывая беспокойство у людей, но Роспотребнадзор опроверг их, заявив, что случаев отравлений бутилированной водой нет. В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области подтвердили, что экстренных обращений по отравлениям водой нет. Эксперты напоминают, что такие слухи — попытка посеять панику. Роспотребнадзор советует для проверки подлинности использовать цифровую маркировку — сканировать коды в приложении «Честный знак», чтобы убедиться в безопасности товара.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 26 января ожидается магнитная буря в Новосибирске.