Повар из Новосибирска принял участие в новом сезоне шоу «Молодые ножи» Ивлева

Помогать Ивлеву тестировать блюда поваров будут звездные дегустаторы, в том числе Андрей Григорьев-Апполонов, Юлия Ковальчук, Нюша.

На телеканале «Пятница!» продолжается четвёртый сезон шоу с Константином Ивлевым «Молодые ножи». Это кулинарный проект, в рамках которого известный шеф ищет среди россиян в возрасте от 16 до 30 лет талантливых молодых кулинаров, чтобы помочь им стать новыми обладателями звёзд «Мишлен».

В ближайшем выпуске появится 20-летний Егор Скляр из Новосибирска, который работает в ресторанной сфере уже год. Он специализируется на русской, северной и скандинавской кухнях. Вместе с Егором за победу будут бороться ещё пять поваров из разных уголков страны. Победителя определит кулинарное мастерство и вкус созданных блюд, и наградой станет золотой шефский нож от Константина Ивлева.

В роли дегустаторов, которые будут оценивать блюда участников, выступят знаменитости: Андрей Григорьев-Апполонов, Юлия Ковальчук, Юлианна Караулова, Нюша, Регина Тодоренко, Алена Апина, среди других. В этот раз приглашённый гость — актёр Иван Пышненко. Показ состоится 29 января в 19:00.