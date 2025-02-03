Новосибирский певец Митя Фомин вылетел из шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» из-за собственной наивности

Исполнитель хита «Всё будет хорошо» проиграл финалистке шоу «Выжить в Дубае» Александре Сухороковой.

Новосибирский певец Митя Фомин проиграл малое испытание Александре Сухороковой в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» и вылетел с проекта. В номинации участникам было необходимо пройти несколько мини-игр. В первой победил Митя Фомин, во второй – Александра Сухорукова. Третья стала решающей... Бой окончился не в пользу сибиряка.

«Мне было очень приятно с тобой играть, я вижу тебя сильным игроком», — сказала Александра в адрес Мити.

Митя Фомин заметил, что проиграл из-за собственной недальновидности.

«Это была собственная недальновидность, собственной наивность. До пятидесяти лет дожил, а в людях не научился разбираться. В этом очень неприятно убеждаться, поэтому вот такой отрицательный опыт я не хочу больше испытывать вновь. Я просто думал, что я кому-то там нужен, но никому я там не нужен. Убеждаться в этом неприятно», — заметил новосибирский музыкант.

Ведущие признали, что будут скучать по нему.

«Честно говоря, я надеялся поиграть чуть больше. Пусть эти 10 млн пусть заберёт достойный, я заработаю их своими руками», — заключил музыкант.

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