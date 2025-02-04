Четырехлетний ребенок остался дома один в Новосибирске, когда мама «выскочила» на улицу

Мама вышла из дома и не смогла вернуться из-за сломанной ручки двери.

В Новосибирске четырехлетний ребенок оказался один дома, так как его мать не смогла войти обратно из-за сломанной дверной ручки. Инцидент произошел 3 февраля. Спасатели МАСС выехали на место происшествия. Пока спасатели следовали на вызов, оперативный дежурный инструктажировал ребенка через дверь.

По приезду спасатели быстро открыли дверь и вернули ребенка матери. Случай демонстрирует важность своевременного ремонта поломок.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска смогут бесплатно пройти обследование на онкологию.