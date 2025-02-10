54 человека спасли новосибирские пожарные на прошедшей неделе — двое погибли

За неделю с 3 по 9 февраля в Новосибирской области ликвидировано 88 пожаров.

Сотрудники МЧС России спасли 54 человека в ходе ликвидации 88 пожаров в Новосибирской области, произошедших за неделю с 3 по 9 февраля. В результате этих инцидентов два человека погибли, шестеро получили травмы. 4 февраля автономный дымовой извещатель с GSM-модулем помог предотвратить трагедию в доме многодетной семьи в Мошково.

Пожарные прибыли на место всего через две минуты после сигнала о возгорании в частном доме и быстро потушили огонь, который охватил подвальное помещение. Двое взрослых и трое детей смогли самостоятельно эвакуироваться, никто из них не пострадал.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске задержали экс-чиновника Георгия Жигульского.