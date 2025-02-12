Новосибирский актер Никита Кологривый озвучил второй сезон «Котострофа»

Премьера стартует 24 февраля на СТС.

24 февраля в 19:30 на канале СТС состоится премьера нового сезона комедийного шоу «Котострофа» с рыжим котом в главной роли. В новых серии к своим персонажам вернутся Михаил Трухин, Светлана Листова, Полина Гухман, Светлана Камынина, Надежда Сысоева, Дмитрий Лысенков и другие актеры. Павел Деревянко вновь озвучит кота, а Никита Кологривый озвучивает шпица. Сюжет расскажет о том, как дети находят собаку на улице, что вызывает недовольство кота и приводит к конфликту в доме.

«Озвучка — это тщательный и сложный процесс, когда ты многократно произносишь одну и ту же фразу, стараясь улучшить ее, чтобы зрители получили удовольствие!» — отметил Кологривый в своем телеграм-канале.

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