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общество

Похоронные мошенники массово запугивают жителей Новосибирска

Фото: pixabay.com

Черные ритуальщики пытаются навязать свои услуги.

В Новосибирске продолжают действовать схемы мошенничества, связанные с похоронными услугами. Как сообщают в местной администрации, когда умирает человек, мощенники звонят его близким и пытаются навязать свои услуги. В результате, горе-потерявшие начинают нести большие затраты на организацию похорон.

В действительности же эти услуги являются бесплатными. Настоящие «ритуальные службы» занимаются лишь доставкой гроба, производством захоронения и оформлением необходимых документов. Заработок получают исключительно мошенники.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирцу предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы бывшей жены.

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Дарья Лапина
Журналист

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