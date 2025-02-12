Похоронные мошенники массово запугивают жителей Новосибирска

Черные ритуальщики пытаются навязать свои услуги.

В Новосибирске продолжают действовать схемы мошенничества, связанные с похоронными услугами. Как сообщают в местной администрации, когда умирает человек, мощенники звонят его близким и пытаются навязать свои услуги. В результате, горе-потерявшие начинают нести большие затраты на организацию похорон.

В действительности же эти услуги являются бесплатными. Настоящие «ритуальные службы» занимаются лишь доставкой гроба, производством захоронения и оформлением необходимых документов. Заработок получают исключительно мошенники.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирцу предъявлено обвинение в незаконном лишении свободы бывшей жены.