Новосибирец погасил долг во время ареста автомобиля

Общая сумма долга была 137 тысяч рублей.

В Кировском районе Новосибирска 32-летний гражданин погасил долг, когда произошел арест его автомобиля. В отношении него было возбуждено исполнительное производство о взыскании суммы в 137 тысяч рублей в пользу юридического лица.

По информации от ГИБДД, за должником числился автомобиль Toyota Corona Premio. Судебный пристав-исполнитель наложил ряд ограничений, чтобы побудить гражданина рассчитаться. С его банковских счетов удерживались суммы, совершенно уменьшая задолженность.

Чтобы исполнить судебное решение, работник службы вместе с представителем взыскателя наведались по предполагаемому адресу работы должника. На парковке в Кировском районе был обнаружен его автомобиль, о чем составили акт ареста. Спустя некоторое время должник вышел на разговор с взыскателем, и им удалось договориться о закрытии долга. Автомобиль был арестован, но его не выгрузили на эвакуатора.

Должник вернул оставшуюся сумму долга в 70 тысяч рублей и оплатил исполнительский сбор в 9 500 рублей в банке. На следующий день представитель взыскателя предоставил судебному приставу документ о полном погашении долга.

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