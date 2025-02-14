«Гвардейцы» выпроводили с охраняемого объекта новосибирца, писавшего письмо Путину

Инцидент произошел в одной из городских аптек.

Сигнал поступил в дежурную часть 13 февраля в 15:08. Прибыв на место, охранники обнаружили мужчину, который сидел на корточках и заполнял листок бумаги мелким почерком. Об этом сообщают в пресс-службе Агентства безопасности ГВАРДИЯ.

Поскольку он не собирался покупать лекарства, гвардейцы попросили его покинуть заведение. Мужчина закончил письмо, передал его фармацевту и покинул аптеку. Причина выбора именно такой формы обращения к президенту остается неизвестной.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске опубликовали фото самых красивых и необычных пар в День святого Валентина.