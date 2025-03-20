550 тысяч рублей выплитт сотрудница детского сада из Новосибирска, ударившая ребенка по голове

1 год 7 месяцев условно получила сибирячка за инцидент.

19 марта Новосибирский областной суд изучил апелляцию прокурора и жалобу адвоката на решение Калининского районного суда Новосибирска от 23.01.2025. Этим решением педагогу-психологу была признана виновной в преступлениях по п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (нанесение средней тяжести вреда здоровью малолетнему) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательного учреждения).

Суд установил, что сибирячка, работая педагогом-психологом в детском саду №510 "Калинка", жестоко обращалась с ребенком, применяя физическое, психологическое и эмоциональное насилие.

В ноябре 2023 года женщина отчитала мальчика в присутствии других детей и ударила его по голове, из-за чего он упал и заплакал. Затем она нанесла еще один удар в голову лежащему на полу ребенку, причинив ему боль и телесные повреждения. После этого педагог схватила ребенка за руку и оттащила.

Попытки сибирячки обжаловать приговор оказались безуспешными. Общий размер морального ущерба составил 550 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области более 1,5 тысячи памятников лишились охранных зон.