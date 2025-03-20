В Новосибирске осудили пенсионера за разбой с ножом в супермаркете

Мужчина кидался с острым предметом на продавцов.

Новосибирский районный суд рассмотрел уголовное дело по статье о разбое и вынес приговор в отношении 64-летнего мужчины, угрожавшего ножом продавцам в магазине. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Согласно материалам дела, 28 марта 2024 года мужчина, находясь в торговом зале, достал нож и начал размахивать им перед одним из продавцов, требуя передачи материальных ценностей. Когда в зал вошел второй продавец, пенсионер направил нож в его сторону, угрожая применением насилия.

Подсудимый признал свою вину в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в колонии общего режима.

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